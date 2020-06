Coronavirus, ancora niente calcetto e sport da contatto: arriva un nuovo stop dal Cts

Dagli esperti arriva un nuovo stop: ancora niente calcetto e sport da contatto. Il Comitato tecnico-scientifico ha detto no alla ripartenza dello sport di contatto, prevista, salvo però proprio il check degli esperti, per domani.

«In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale - si legge nel parere del Cts - con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto», devono essere rispettate «le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale».

Se si è derogato con il calcio di serie A, si legge nel documento, è per la presenza «di un interlocutore formale - la società sportiva - che ha assunto piena responsabilità per quanto concerne l’esecuzione e il controllo di uno stringente protocollo di diagnosi e monitoraggio continui. In considerazione della mancanza di simili protocolli - conclude il Cts - a favore di singoli individui che si dedicano a tali attività a livello amatoriale o di società sportive dilettantistiche», il comitato «non ritiene al momento di poter assumere decisioni al riguardo che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico»

