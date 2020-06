Coronavirus, aggiornato anche il numero dei guariti in Sicilia: "Sono più di quelli comunicati dalle Asp"

Sono 153 gli attuali positivi in Sicilia, come ha chiarito la Regione aggiornando i dati. Che i conti non tornassero si era capito in un articolo pubblicato ieri sulle pagine del Giornale di Sicilia, in serata è arrivata anche la conferma ufficiale.

Si tratta dunque di 527 unità in meno rispetto alle 637 indicate nel bollettino diffuso ieri dalla Protezione civile nazionale, un numero notevolmente inferiore, con una differenza del 76%.

Ma non è l'unico dato nuovo che avvicina l'Isola al sogno Covid free come spiega l'assessore alla Salute Ruggero Razza in un articolo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola. «La differenza riguardava solo gli attuali malati, e non i contagiati dall’inizio dell’epidemia, i dati diffusi hanno costantemente fotografato l’andamento epidemiologico in Sicilia, che oggi risulta essere quasi Covid free. Il gap, semplicemente, è dovuto al numero dei guariti: sono più di quelli che giornalmente ci hanno comunicato alcune Asp. Ho chiesto loro di fare un riscontro, l’ho ottenuto e abbiamo così rivisto la quota di attuali malati, nome per nome. I 170 guariti in più indicati nel bollettino diffuso ieri (oggi, ndr) dalla Protezione civile sono già frutto di questo riallineamento».

