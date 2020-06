Truffe assicurative a Livorno, indagato anche il cantante Enrico Nigiotti

L’hanno chiamata operazione «Triade Sicura": il bilancio è di 10 misure cautelari per associazioni per delinquere finalizzata alla corruzione ed al «fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona».

Gli indagati, a vario titolo, sono in tutto 89, e tra loro c'è anche il cantante Enrico Nigiotti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia provinciale di Livorno, che questa mattina nel capoluogo labronico e ad Empoli, Pontedera e Viareggio, con l’ausilio dell’Arma territorialmente competente, su ordine della procura di Livorno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Livorno, nei confronti di 10 persone cui vengono contestati, insieme ad altri 8 indagati in stato di libertà, i reati di «associazione per delinquere» finalizzata alla «corruzione» e alla «istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali» nonchè al «fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona».

A carico di due associati, insieme ad un terzo indagato in stato di libertà, sono stati configurati anche l’"autoriciclaggio» e la «sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte». Il provvedimento è stato emesso a conclusione dell’indagine condotta dal Nucleo operativo radiomobile della Compagnia labronica ed iniziata nel maggio 2019 nei confronti di un medico legale operante a Livorno. Le investigazioni hanno consentito di prospettare la sussistenza di una collaudata rete di 18 professionisti, composta da 7 medici e 3 loro collaboratori, 6 avvocati, un fisioterapista ed un esperto informatico, che si occupava di falsificare la documentazione sanitaria ed informatica relativa a sinistri stradali, allo scopo di ottenere illeciti risarcimenti da parte delle compagnie assicurative.

