In Italia più casi di coronavirus, ma meno ricoveri e decessi: cosa è cambiato con la Fase 3

La Fase 3 fa registrare un aumento dei nuovi casi di coronavirus. Emerge dall'analisi del centro Studi Gimbe sulla base dei dati della Protezione civile relativi alla settimana dall'11 al 17 giugno.

Negli ultimi 7 giorni si registra un incremento di 2.294 nuovi casi di Covid-19, rispetto ai 1.927 della settimana precedente, pari allo 0,9% in più. Le variazioni dei nuovi casi per 100.000 abitanti oscillano dal +3,8% della Lombardia al -3,9% della Liguria.

Rispetto alla settimana precedente, il monitoraggio rileva la costante riduzione dei pazienti ricoverati con sintomi (-1.207, pari a -27,9%) e in terapia intensiva (-86, pari a -34,5%) e l'ulteriore rallentamento sul fronte dei decessi (+334, ovvero +1%).

Tuttavia, negli ultimi 7 giorni si registra un incremento di 461 casi rispetto alla settimana precedente (0,9%), di cui 384 (l'83% del totale) in Lombardia, seguita da Piemonte (33) e Toscana (18). Nell'ultima settimana, i tamponi per diagnosticare nuovi casi sono aumentati in modo sensibile in Emilia Romagna (+7.819) e in modo meno consistente in Lombardia (+1.821), Lazio (+1.389), Campania (+1.087).

"Considerato che in questa fase è indispensabile uno stretto monitoraggio - precisa il Gimbe - abbiamo verificato la disponibilità pubblica dei 21 indicatori che le Regioni dovrebbero trasmettere secondo quanto previsto dal decreto del ministero della Salute. Ma solo 3 indicatori sono pubblicamente disponibile per cittadini e ricercatori".

