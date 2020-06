Bimbo di cinque anni cade da una finestra: salvo dopo un volo di otto metri

Un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra del bagno, a Marigliano (Napoli): nonostante un volo di circa 8 metri è ricoverato in ospedale ma, secondo quanto rendono noto i carabinieri, non è in pericolo di vita.

La caduta è avvenuta intorno alle ore 15.30, in un’abitazione posta al secondo piano rialzato di uno stabile di corso Umberto.

In casa con lui c'era la madre che ha allertato il 118 dopo aver udito il tonfo e le grida dei vicini. Trasportato all’ospedale

Santobono di Napoli in codice rosso, il bambino sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici che possano escludere lesioni interne. Intervenuta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Marigliano.

