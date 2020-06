Coronavirus, 2 nuovi casi in Sicilia: positivo anche il figlio dell'uomo giunto a Palermo da Arezzo

Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore: salgono così a 3.460 in totale i casi di positività al Coronavirus registrati fino ad oggi nella nostra isola. Sono 806 gli attuali positivi: 32 persone ricoverate, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Sicilia non si sono registrati decessi mentre i tamponi effettuati sono stati 1068.

Tra i nuovi due casi positivi, uno è stato riscontrato a Palermo ed è il figlio dell'uomo rumeno che, in viaggio da Arezzo verso la Sicilia, nonostante dovesse rispettare l’isolamento, in attesa dell’esito di un primo tampone, è stato rintracciato dalla polizia ieri pomeriggio a Ballarò.

L'uomo, asintomatico, avrebbe raggiunto il capoluogo siciliano a bordo di un pullman, con tutta la sua famiglia, moglie e tre figli e uno di questi ultimi è stato contagiato. Adesso rispettare il periodo della quarantena insieme al padre, che in base a quanto è stato disposto dall’Asp, è stato trasferito all’hotel San Paolo convertito a marzo in struttura per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il resto della famiglia è stato affidato ai Servizi sociali del Comune che stanno cercando di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto la famiglia rumena a raggiungere la Sicilia. Intanto, Asp, le forze dell’ordine e la Croce Rossa stanno cercando di individuare tutti i contatti che la famiglia ha avuto negli ultimi giorni.

Nuovi casi in calo oggi nel complesso in Italia: 210 positivi nelle ultime 24 ore, contro i 303 di ieri, per un totale di 237.500 casi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. A pesare, stavolta in positivo, sono come sempre i numeri della Lombardia, che oggi fa segnare 143 nuovi casi contro i 259 di ieri. Dati confortanti anche rapportandoli al numero di tamponi, 46.882 contro i 28.107 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Si mantiene ai minimi il numero dei decessi, 34 oggi contro i 26 di ieri, comunque il secondo dato migliore di sempre. Le vittime in totale sono 34.405. In 10 regioni non si registrano decessi nelle 24 ore: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Più che raddoppiati i guariti, 1.516 oggi contro i 640 di ieri, per un totale di 178.526. Per effetto di quest’ultimo dato in particolare, cala in modo consistente il numero dei pazienti attualmente positivi, 1.340 in meno oggi, per un totale che scende a 24.569.

E prosegue il calo dei ricoveri, oggi piuttosto netto: quelli in regime ordinario sono 188 in meno, 3.301 totali, mentre le terapie intensive calano di 30 unità (in buona parte in Lombardia) e scendono per la prima volta dal 2 marzo sotto quota 200, a 177. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 21.091.

