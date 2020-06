Coronavirus: un nuovo contagio a Palermo e nessun decesso in Sicilia, 7 casi su 10 in Lombardia

C'è un altro nuovo contagio da coronavirus in Sicilia, a Palermo, dove ieri sera un uomo di 71 anni è stato soccorso per infarto acuto, nella zona di Sant'Agostino. I sanitari del 118 lo hanno portato all’ospedale Cervello, dove - eseguiti tutti i controlli - è risultato positivo al Covid-19.

Mentre da ieri non si registra alcun decesso. Sono questi i principali dati aggiornati della curva epidemiologica delle ultime 24 ore nell'Isola.

Ad oggi in tutta la regione le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite e 279 decedute. Degli attuali 837 attuali positivi, i ricoverati sono 35, di cui 3 in terapia, e 802 in isolamento domiciliare. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 1119.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (13, 578, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (13, 387, 59); Palermo, 254 (9, 291, 38); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).

Per quanto riguarda la curva epidemiologica in Italia, il dato giornaliero si presenta abbastanza stabile: con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Scende il numero dei decessi, 44 oggi contro i 78 di ieri per un totale di 34.345. I guariti sono stati 1.505 (1.780 quelli di ieri), per un totale di 176.370. Il numero delle persone attualmente positive è sempre in calo, 1.211 in meno oggi, per complessivi 26.274. In undici regioni oggi non si contano decessi per Covid-19: si tratta di Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. In 8 regioni (Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si registrano nuovi casi.

Intanto continuano a calare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 153 in meno, e scendono a 3.594, mentre le terapie intensive sono 11 in meno, 209 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.471 (ieri 23.518). Infine, più tamponi oggi: 56.527 contro i 49.750 di ieri.

