Coronavirus in Italia, crescono ancora i nuovi contagi: 7 su 10 sono in Lombardia

Crescono ancora i nuovi contagi per coronavirus in Italia. Il 70% si registra in Lombardia. Ad oggi sono 236.305 i casi totali di coronavirus registrati in Italia: rispetto a ieri sono 163 in più ma in realtà i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 393 (dal saldo ne vanno tolti 230 per effetto di un ricalcolo comunicato dalla Regione Campania). Dei 393 nuovi contagi, 272 (il 69,2%) riguarda la Lombardia.

Sono invece incoraggianti gli altri dati del bollettino giornaliero della Protezione civile dal quale emerge che gli attualmente positivi sono 28.997, con un decremento di 1.640 rispetto a ieri e i dimessi e guariti 173.085, ben 1.747 in più.

I 56 morti di oggi (ieri erano stati 53) portano il totale a 34.223 ma non si registrano decessi in ben 11 regioni (Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

I pazienti in terapia intensiva sono 227 (9 in meno di ieri), quelli ricoverati con sintomi 3.893 (-238) e quelli in isolamento domiciliare 24.877 (-1.393), l’85,7% dei positivi. I tamponi effettuati sono stati 70.620 (con un positivo ogni 179 test), per un totale di 4.514.441.

