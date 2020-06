Ape lo punge, giovane in choc anafilattico: in gravi condizioni a Caltanissetta

È in gravi condizioni il giovane ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un 28enne agrigentino è in prognosi riservata per uno choc anafilattico provocato da una puntura di ape mentre era in auto con la fidanzata a

Cammarata

È stata proprio la giovane a portarlo al Pte raccontando che l’uomo ha avvertito subito un forte dolore accompagnato da problemi respiratori. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha inviato sul posto un elicottero da Caltanissetta con personale medico. Il ventottenne, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all’ospedale Sant'Elia dove è stato ricoverato.

