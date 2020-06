Tornano i treni per la Sicilia: da domenica Intercity da Milano e da Roma

Da domenica tornano a pieno regime i treni da e per la Sicilia, con gli intercity che arriveranno così da fuori regione, come avveniva prima dell’epidemia di coronavirus. Sono già acquistabili e prenotabili le corse delle due coppie di Intercity Giorno da e per Roma e saranno ripristinati anche gli Intercity Notte, sospesi da marzo, acquistabile la coppia di Intercity Notte da e per Milano e la coppia di Intercity Notte da e per Roma. Non solo: anche l’offerta regionale è destinata ad aumentare in tutta la Sicilia, con le corse che dovrebbero arrivare come numero almeno fino all’80% della normale offerta pre Covid-19 (attualmente è ferma al 59%).

Rimanendo al Sud, con l’alta velocità che arriva fino alle porte dell’Isola, c’è anche seconda coppia di Frecciarossa da e per Reggio Calabria da Torino e il Frecciargento Reggio Calabria -Venezia che collegherà lo Stretto alla Laguna in poco più di 9 ore. Incrementata anche l’offerta delle navi veloci di Blujet, per collegare la Sicilia alle città servite dall’Alta velocità: insieme al biglietto delle Frecce sarà possibile acquistare sui canali di vendita Trenitalia anche quello delle navi veloci di BluJet (Gruppo FS Italiane) fra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari delle navi e dei treni sono integrati con quelli di Frecce e Intercity. Novità di Trenitalia adottate anche nei sistemi di prenotazione dei treni Intercity Notte: per garantire la massima sicurezza, tutte le cabine degli Intercity Notte vengono pulite, igienizzate e sanificate dopo ogni viaggio, i kit biancheria, composti da cuscino con federa, lenzuola di cotone e coperta, sono sottoposti a lavaggi e disinfezioni e sigillate per un uso individuale.

I processi di lavaggio, disinfezione ed essiccazione adottati sono tutti certificati in base alle norme e agli standard internazionali di qualità. I vagoni letto e le cuccette, alternativa sempre valida e apprezzata rispetto al mezzo di trasporto privato, diventano così acquistabili unicamente per intero e ad uso esclusivo del viaggiatore che vorrà usufruirne.

