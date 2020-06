Coronavirus in Sicilia, da ieri un contagio in più e un nuovo decesso a Messina: aumentano i guariti

Un contagio in più in provincia di Catania e un decesso in più a Messina, dove un uomo di 88 anni è morto al "Piemonte" dopo un malore, con il tampone che ha poi dato esito positivo. E' questo il quadro dell'epidemia di coronavirus in Sicilia rispetto a 24 ore fa, così come comunicato dalla Regione alla Protezione Civile. Da ieri sono guarite sette persone nell'Isola.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 (+5.054 ma rispetto a venerdì, 708 rispetto a ieri), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (+1 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 853, 2.321 sono guarite e 278 decedute (+1 rispetto a ieri).

Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva - mentre 806 (-6) sono in isolamento domiciliare.

I dati provincia per provincia: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 398 (16, 576, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 123 (16, 383, 59); Palermo, 254 (13, 289, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 17 (0, 120, 5).

Intanto, visto l’andamento del Coronavirus in Sicilia, cambia la comunicazione dei dati sulla situazione nell’Isola: il bollettino della Regione, infatti, sarà diffuso tre giorni a settimana. Non più, quindi, tutti i giorni, ma lunedì, mercoledì e venerdì. Resta invariata, mantenendo la scadenza giornaliera, la comunicazione dei dati da parte della Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale e, per la parte epidemiologica, anche all’Istituto superiore di sanità. Il prossimo bollettino pubblico è previsto, quindi, mercoledì prossimo.

Intanto prosegue, di giorno in giorno, la distribuzione - da parte della Regione Siciliana - di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari. Dal primo marzo a ieri (7 giugno), sono stati consegnati - a strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Comuni, Prefetture, Forze dell'Ordine, Esercito, ex Province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti – oltre 25 milioni e 185 mila pezzi.

In particolare, attraverso la Protezione civile della presidenza della Regione sono, stati distribuiti: oltre 17 milioni e 500 mila mascherine (chirurgiche, ffp2, Ffp3 e M95); 4 milioni e 900 mila guanti; un milione e 518 mila dispositivi tra camici, calzari, tute e cuffie. Tra gli altri materiali distribuiti anche 243 mila tra occhiali e visiere, oltre 848 mila tamponi e kit diagnostici e 61 mila apparecchi sanitari. I dpi e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione civile nazionale, oltre che da donazioni di privati.

