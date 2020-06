Incidente in scooter a Roma per il senatore e giornalista Gianluigi Paragone. È accaduto in Largo De Bosis, al Foro Italico.

Nello scontro è stato coinvolto il suo scooter e un’auto. Paragone è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia.

