Coronavirus, contagi stabili ma nessun nuovo caso in otto Regioni

Sono diventati 233.836 i casi totali di coronavirus in Italia, 321 in più: un incremento stabile, dopo il +318 segnato ieri. Secondo i dati resi noti dal dipartimento della protezione civile, gli attualmente positivi sono 39.297, con un decremento di 596 rispetto a ieri; i guariti 160.938 (+846), le vittime 33.601 (71 rispetto alle 55 di ieri).

Nessun nuovo caso in 8 regioni, nessuna vittima in 12. Non hanno registrato nuovi casi Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero decessi in Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Continua anche a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere. I malati in terapia intensiva sono 353, ben 55 in meno di ieri, i ricoverati con sintomi 5.742 (-174) e quelli in isolamento domiciliare 33.202 (-367). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 37.299 e hanno portato il totale a sfiorare i 4 milioni (per l’esattezza 3.999.591).

