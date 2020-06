Coronavirus in Sicilia, risalgono a quattro i nuovi contagi: ancora un decesso

. Risalgono infatti a quattro i nuovi contagi in Sicilia dopo le zero segnalato nella giornata di ieri, con il doppio dei tamponi effettuati. I nuovi casi si segnalano in provincia di Palermo (due in totale,, con una donna in isolamento domiciliare) e in provincia di Caltanissetta (due, una donna di Niscemi e un operatore del 118 di Mussomeli). Un ulteriore decesso è stato segnalato oggi. Guarite 8 persone ( in provincia di Agrigento, Catania e Messina)