Altro maxi sequestro di tonno rosso illegale in Sicilia: recuperati 2650 chili di pesce

Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno sequestrato 2.650 chili di Tonno rosso catturato in modo illegale da alcuni pescherecci in Sicilia. Sanzionato un motopesca della marineria di Termini Imerese per aver pescato 800 chili di pesce senza disporre della necessaria quota. I componenti del peschereccio hanno cercato di fuggire durante i controlli.

Sono stati multati anche due diportisti, uno nella zona di Marsala, intento a sbarcare 1.850 chili di Tonno rosso e un altro nel Palermitano intento a pescare con attrezzi professionali. Per quest’ultimo è stato disposto il sequestro del palangaro e dell’esemplare di Pescespada a bordo. Tutti i prodotti ittici giudicati idonei al consumo alimentare umano, dai veterinari dell’Asp, sono stati devoluti in beneficenza a istituti caritatevoli.

