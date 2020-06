Coronavirus in Sicilia, un solo nuovo contagio: aumentano ancora i guariti, un morto ad Altofonte

In Sicilia continua il trend dei contagi "quasi zero", anche se è da sabato scorso che non si raggiunge la fatidica soglia. Dopo i due nuovi casi di sabato, oggi si conta solo un positivo dagli oltre 1100 tamponi effettuati. Ormai parlare di curva di crescita, dunque, è ormai irrilevante.

A quasi un mese dalle aperture del 4 maggio, si può a questo punto affermare con certezza che non c'è stato il boom di contagi che si temeva, anzi l'esatto contrario. Per valutare invece le riaperture del 18 maggio, occorrerà attendere almeno la prossima settimana. Continuano ad aumenta i guariti e i dimessi dagli ospedali, stabili le terapie intensive.

Il nuovo contagio, secondo i dati raccolti dalle varie Asp, è avvenuto in provincia di Caltanissetta, più precisamente a Gela, mentre il decesso è avvenuto nel Palermitano, ad Altofonte. L'uomo aveva 82 anni ed era ricoverato da aprile. A dare l'annuncio su Facebook il sindaco Angela De Luca: "Devo darvi una notizia che mi rattrista molto, un nostro concittadino, che da tempo era ricoverato, in quanto positivo al Covid, purtroppo non c'è l'ha fatta. Porgo le mie cordoglianze, quelle della Giunta e dell'intero consiglio comunale alla famiglia. Il loro dolore è il dolore di tutti noi, che riportati alla realtà da questa triste notizia, deve aiutarci a riflettere sui nostri comportamenti e su quando ancora la nostra vita sia in pericolo". Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054 (+1.183 rispetto a ieri), su 128.717 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 986 (-13), 2.183 sono guarite (+13) e 274 decedute (+1).

Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (0) - mentre 914 (-11) sono in isolamento domiciliare.

I casi provincia per provincia: Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 16 (3, 147, 11); Catania, 440 (25, 533, 99); Enna, 18 (2, 378, 29); Messina, 136 (24, 372, 57); Palermo, 296 (16, 246, 36); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 12 (2, 210, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).

