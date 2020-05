Sicilia sulla buona strada: solo 2 nuovi contagi su oltre 3 mila tamponi

Resta abbastanza stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Su oltre 3400 tamponi effettuati in 24 ore risultano solo 2 nuovi positivi (erano stati 3 ieri su più di 3400 tamponi). Anche oggi nessun decesso, mentre aumentano - sebbene non di molto rispetto a ieri - i guariti. Sono questi i principali dati che emergono dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 145.979 (+3.463 rispetto a ieri), su 125.340 persone: di queste sono risultate positive 3.440 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.137 (-8), 2.031 sono guarite (+10) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.137 positivi, 74 pazienti (-6) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.063 (-2) sono in isolamento domiciliare.

