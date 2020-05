Lo chef Sultano critico contro le chiusure di Musumeci: "Siamo isolani o isolati?"

Lo chef Ciccio Sultano, che ha un ristorante stellato a Ragusa, ha scritto al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per chiedere certezze sulla fase 2 della pandemia.

"Dobbiamo considerarci - scrive Sultano - oltre che isolani anche isolati. Quando pensa che la Sicilia sia sufficientemente

sicura per aprire le porte? Siamo in grado di accogliere con un minimo di serenità i turisti? Oppure dobbiamo rinchiuderci in un

fortino? Io ho voglia di lavorare, ho bisogno di lavorare e non credo di essere una mosca bianca. Ma soprattutto ci sono tasse e

imposte da pagare, rapporti con fornitori e collaboratori da onorare. Non vorrei che la minaccia del sindaco di Milano abbia

effetto e che la pretesa di passaporti sanitari per venire in Sicilia, sposti i flussi altrove».

© Riproduzione riservata