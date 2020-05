Tangenti, arrestato ex soprintendente di Caltanissetta Caruso

L’architetto Vincenzo Caruso, 65 anni, funzionario del Genio Civile di Agrigento, ex direttore del museo «Luigi Pirandello» di Agrigento ed ex soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta, è stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta con l’accusa di tentata concussione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe preteso da un imprenditore nisseno, anche con minacce, una tangente di 15 mila euro. per non ostacolare il regolare andamento dei lavori. Caruso è stato posto agli arresti domiciliari; l’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta.

