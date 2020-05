Solo 3 nuovi positivi su 2.400 tamponi in Sicilia, si aggrava la donna incinta ricoverata a Palermo

Tre nuovi contagi e un decesso. Sono questi i dati della situazione dell'emergenza coronavirus in Sicilia, aggiornata alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Numeri che indicano una curva epidemilogica sotto controllo nell'isola, se si tiene conto che questi dati si riferiscono a oltre 2400 tamponi effettuati.

Rispetto a ieri, però, c'è un nuovo ricoverato in terapia intensiva (che ieri invece aveva raggiunto quota zero). Si sono aggravate infatti le condizioni della donna incinta arrivata da Londra, positiva al Covid e ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. "La donna è intubata e sedata", dice il primario di Rianimazione Baldassare Renda. "Il feto in atto non ha problemi ed è tenuto sotto stretto monitoraggio - dice il primario - la situazione è tenuta sotto stretta osservazione". La donna originaria del Bangladesh, residente da tempo a Palermo, era arrivata da Londra facendo uno scalo a Roma. E' alla 28 esima settimana di gravidanza.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 137.682 (+2.421 rispetto a ieri), su 120.206 persone: di queste sono risultate positive 3.430 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.430 (-3), 1.729 sono guarite (+5) e 271 decedute (+1).

Degli attuali 1.430 positivi, 93 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.337 (+2) sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata