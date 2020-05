Coronavirus, cinquanta morti ma zero decessi in Lombardia: calano ancora i malati, stabili i contagi

Dai dati di oggi sull'emergenza coronavirus in Italia arriva la conferma del trend in discesa degli attuali positivi e dei ricoverati. C'è anche un numero di decessi (50) relativamente basso rispetto alla fase più acuta, con l'aggiunta che oggi la Lombardia, nettamente la Regione più colpita dalla pandemia, non ha registrato nessuna nuova vittima, anche se, sottolineano, potrebbe anche essere una mancata comunicazione della rete ospedaliera lombarda. A oggi il totale delle persone in Italia che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 229.858, con un incremento rispetto a ieri di 531 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 56.594, con una decrescita di 1.158 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 553 sono in cura presso le terapie intensive, con un calo di 19 pazienti rispetto a ieri. 8.613 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 82 pazienti rispetto a ieri. 47.428 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 50 e portano il totale a 32.785.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 140.479, con un incremento di 1.639 persone rispetto a ieri. In tre regioni (Umbria, Sardegna e Calabria) nessun nuovo caso. E' in questo scenario che domani prende il via l’indagine di sieroprevalenza che sarà condotta da ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana. L'obiettivo è capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

