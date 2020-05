Coronavirus, salgono i contagi in Italia ma più della metà sono in Lombardia

Risalgono, seppure di poco, i contagi da coronavirus in Italia. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 229.327, con un incremento rispetto a ieri di 669 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 57.752, con un calo di 1.570 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri. Sono 8.695 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri, mentre 48.485 persone, pari all’83,9% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 119 e portano il totale a 32.735. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri.

Sono 86.825 i contagiati totali per il coronavirus in Lombardia, 441 più di ieri, quando l’aumento era stato di 293. L’aumento rappresenta all’incirca il doppio del totale degli incrementi in tutte le altre regioni d’Italia, che oggi è complessivamente di 228. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nazionale.

