Coronavirus in Sicilia, secondo giorno consecutivo senza decessi: sei positivi su oltre 3500 tamponi

Per il secondo giorno consecutivo e il quarto negli ultimi sette giorni in Sicilia non si registrano vittime a causa del coronavirus. Una notizia molto, molto positiva, che fa capire quanto sia importante non rovinare la strada che faticosamente la Sicilia e i siciliani abbiano preso in questi mesi di "resistenza" al Covid-19, ovvero quella del rispetto delle regole. In netto aumento anche i tamponi, più di 2000 rispetto a ieri, i positivi sono scesi invece a 6 (contro 8 di 24 ore fa), lo 0,1% del totale, prosegue il calo dei malati e l'aumento di guariti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348 (+3.775 rispetto a ieri), su 112.329 persone: di queste sono risultate positive 3.417 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.522 (-1), 1.627 sono guarite (+7) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.522 positivi, 118 pazienti (-11) sono ricoverati - di cui 11 in terapia intensiva (0) - mentre 1.404 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Di seguito i dati provincia per provincia: Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 51 (5, 110, 11); Catania, 627 (35, 339, 97); Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 291 (35, 215, 56); Palermo, 365 (31, 175, 34); Ragusa, 29 (1, 61, 7); Siracusa, 33 (6, 187, 28); Trapani, 16 (0, 118, 5).

