Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Cesare Barbieri

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo pavese. A soli 55 anni è morto Cesare Barbieri, originario di Vigevano. Da alcune settimane era ricoverato in una struttura sanitaria a Milano.

Cesare Barbieri ha iniziato la professione sin da giovanissimo specializzandosi soprattutto nello sport, la sua grande passione. Dopo gli esordi a Radio Pavia e al settimanale locale "il Lunedì", ha collaborato con diverse televisioni (Sky, Mediaset, Espn Classic, 7 Gold) e con la piattaforma Tim.

Attualmente lavorava per Infront e il magazine sulla serie B per la Lega Calcio. Professionalmente molto preparato, si è sempre fatto apprezzare anche per il suo carattere aperto e gioviale. ANSA

