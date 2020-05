Coronavirus in Italia, contagi e decessi mai così bassi dall'inizio del lockdown

Calano i nuovi casi di coronavirus in Italia, 451 oggi (per trovare un incremento più basso bisogna risalire addirittura al 2 marzo, quando furono 342) e soprattutto calano in modo sensibile i decessi, 99 oggi, per la prima volta sotto i 100 dal giorno del lockdown, il 9 marzo, dopo avere toccato un picco di 969 in un solo giorno il 27 marzo.

Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. In tutto, sale a 225.886 il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio epidemia, con un incremento, come detto, di 451 unità rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Con i 99 di oggi (contro i 145 di ieri), i decessi superano quota 32mila, e sono 32.007. I guariti sono 2.150 in un giorno (2.366 ieri), per un totale di 127.326. Per effetto di questi dati, continua a ridursi il numero delle persone attualmente malate: sono 66.553, 1.798 in meno rispetto a 24 ore fa.

E prosegue il trend di calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 104 in meno rispetto a ieri (10.207 totali), mentre le terapie intensive calano di altre 13 unità, 749 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 55.597 in tutto. Infine, oggi riportati meno tamponi della media (come sempre dopo il weekend): sono 36.406 in un giorno, contro i 60.101 di ieri.

