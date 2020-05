Coronavirus in Sicilia, continua il boom dei guariti: sei i nuovi contagi, calano ancora i malati

In attesa della riapertura pressochè totale prevista per domani, continuano a migliorare i dati dell'epidemia di coronavirus in Sicilia. I malati sono in stabile discesa (sulle 100 unità al giorno), i nuovi contagi si attestano ormai sotto la doppia cifra (oggi 6), con una curva dello 0,2% sempre boom dei guariti e dei dimessi dagli ospedali. Unico, parziale campanello d'allarme le terapia intensive: sono aumentate di due unità in due giorni, dopo una discesa che durava ormai da settimane, ma per ora (sono 13 in totale) non c'è preoccupazione.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 117.426 (+2.463 rispetto a ieri), su 105.074 persone: di queste sono risultate positive 3.388 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.555 (-104), 1.566 sono guarite (+108) e 267 decedute (+2).

Degli attuali 1.555 positivi, 158 pazienti (-13) sono ricoverati - di cui 13 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.397 (-91) sono in isolamento domiciliare.

Questa la situazione nelle varie province: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 638 (50, 327, 96); Enna, 81 (8, 311, 29); Messina, 299 (44, 205, 56); Palermo, 360 (37, 163, 34); Ragusa, 29 (4, 58, 7); Siracusa, 32 (9, 185, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

© Riproduzione riservata