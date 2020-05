Autocertificazione, ecco il nuovo modulo per gli spostamenti fuori dalla propria regione

Ecco la nuova autocertificazione semplificata che dovrà essere esibita al controllo per gli spostamenti fuori dai confini regionali, visto che da lunedì i cittadini potranno muoversi liberamente all'interno della propria regione.

Leggendo l'autocertificazione, resterà massima da parte delle forze dell'ordine l'attenzione sui positivi e sulle persone sottoposte alla quarantena, i cui spostamenti sono ovviamente vietati. Resteranno inoltre le verifiche per chi varcherà i confini della propria regione. Transito consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Sarà comunque possibile il rientro al proprio domicilio.

Per quanto riguarda i trasporti, sono stati riaperti i collegamenti marittimi per il trasporto passeggeri con la Sicilia; l’aviazione generale con Sicilia e Sardegna, più treni a lunga percorrenza per adeguare l'offerta ferroviaria alla maggiore domanda di trasporto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il ministero della Salute, il Decreto che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19.

ECCO IL MODULO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Il provvedimento del Mit risponde anche alla richiesta avanzata dalla Regione siciliana per la riattivazione delle linee di collegamento marittimo con l’isola, per consentire lo spostamento del personale delle forze dell’ordine e delle forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonchè dei passeggeri per esigenze di lavoro, motivi di salute e assoluta urgenza o per il rientro nella propria abitazione, domicili o residenza.

Per quanto riguarda il trasporto aereo i collegamenti di aviazione generale con le due isole maggiori viene ora consentito senza la previa autorizzazione dei Presidenti di Regione.

