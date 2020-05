Coronavirus, più di 100 guariti e 8 nuovi positivi ma la Sicilia è ultima per tamponi in Italia nell'ultima settimana

Altro boom di guariti da coronavirus in Sicilia, più di cento nelle ultime 24 ore, un solo decesso negli ultimi due giorni, malati in calo e nuovi contagi che, anche se piano piano, vanno ad avvicinarsi alla fatidica "quota zero". Facendo tutti gli scongiuri del caso e invitando sempre la gente a rispettare tutte le norme anticontagio, anche la seconda settimana della "fase 2" sembra non aver riscontrato un aumento significativo dei contagi, anzi, anche se c'è da dire che complessivamente i tamponi effettuati sono meno rispetto alle settimane precedenti, ma questo potrebbe anche dire che ormai davvero in pochissimi hanno i sintomi.

Detto questo, però, è uscita una classifica, proprio sui tamponi. Ebbene, il tasso settimanale più basso in Italia si registra proprio in Sicilia (2,74 tamponi effettuato per mille abitanti nell’ultima settimana); il tasso più alto si registra nella PA di Trento (23,03 per mille abitanti) subito dopo la Valle d’Aosta con 15,37 per mille abitanti. Sono alcuni dati contenuti nella settima puntata dell’Instant Report Covid-19 di ALTEMS, la seconda nella Fase 2. Si tratta di una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma, di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale, per la prima volta prendendo in considerazione 19 Regioni italiane e 2 Province Autonome.

Un altro dato colpisce, in particolare, in Sicilia: i guariti, in questo momento, sono sei volte superiori ai pazienti morti per Covid-19. Un qualcosa insomma che lascia sperare. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l'unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall'inizio dell'epidemia è sempre di 263.

Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati - di cui 11 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 82 (11, 77, 11); Catania, 691 (59, 273, 95); Enna, 153 (20, 239, 29); Messina, 308 (55, 196, 54); Palermo, 372 (50, 146, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50 (10, 163, 28); Trapani, 18 (0, 116, 5).

