Coronavirus in Italia, cala il numero dei malati in tutte le Regioni: 262 i decessi

Trend in leggera crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Sale infatti a 223.096 il totale degli italiani colpiti dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 992 rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 888.

L'aumento dei malati viene compensato però dal numero dei tamponi eseguiti: 71.876 in un giorno contro i 61.973 di ieri, che porta il tasso positivi/tamponi all’1,38%, il più basso di sempre. lo riporta il bollettino di oggi della Protezione Civile nel bollettino delle 18.

Si registra anche un aumento dei decessi, 262 oggi contro i 195 di ieri, 31.368 totali, mentre i guariti sono 2.747 (ieri 3.502), per un totale di 115.288. Per effetto di questi dati gli attualmente positivi calano di 2.017 unità, e per la prima volta questo calo riguarda tutte le Regioni italiane (ieri il solo Molise aveva il saldo in attivo).In totale oggi sono 76.440.

E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario fanno segnare -719 (con il totale che scende a 11.453), mentre le terapie intensive sono 38 in meno, 855 totali. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 64.132.

