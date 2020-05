Fase 2, in Sicilia i fedeli puliranno le chiese: le regole per andare a messa

Dal prossimo 18 maggio anche in Sicilia ricominceranno ad essere celebrate le messe in presenza di fedeli in chiesa. Occorrerà prima una grande sanificazione a cura di ditte specializzate, poi l’igienizzazione delle superfici tra una celebrazione e l’altra, come previsto dal protocollo tra Cei e governo.

Nelle 18 diocesi siciliane, così come riporta Filippo Passantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, saranno i fedeli, volontari, ad occuparsi della pulizia nelle aule di culto. Molte parrocchie della diocesi si stanno procurando prodotti idonei per l’igienizzazione, all’ingresso installeranno dispenser per la pulizia delle mani e ci saranno posti "assegnati". Nelle chiese, infatti, entrerà un numero ridotto di fedeli e, per garantire a tutti la partecipazione alle messe, "i parroci celebreranno all’aperto o aumenteranno il numero delle celebrazioni".

