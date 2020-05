Coronavirus in Sicilia: calano ancora i positivi ma sempre meno tamponi

Resta piuttosto stabile la situazione dei contagi in Sicilia. Continuano ad aumentare i guariti, +18 nelle ultime 24 ore, e diminuiscono anche le persone ricoverate.

Continuano a diminuire i malati, con un trend abbastanza stabile (-7), ma continua a scendere anche il numero dei tamponi effettuati. Purtroppo c'è un nuovo decesso rispetto alla giornata di ieri, quando invece non è stata registrata nessuna nuova vittima. Sono questi i principali dati che emergono dal quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Si apre così quella che sarà per la Sicilia, e per l'Italia intera, la settimana decisiva per iniziare a valutare gli effetti che ha avuto la Fase 2 sul livello dei contagi e valutare dunque le relative azioni da attuare nelle prossime settimane in merito a nuove riaperture o, al contrario, una eventuale nuova stretta sulle misure da adottare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 698 (64, 254, 94); Enna, 246 (58, 146, 29); Messina, 354 (64, 151, 52); Palermo, 386 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 67 (2, 67, 5).

