Coronavirus in Sicilia, calano ancora i malati: contagi stabili, sempre più guariti e superati i 100mila tamponi

Alla fine della prima settimana della "fase 2", la situazione in Sicilia riguardante l'epidemia del coronavirus va sempre migliorando. Ci sono sempre più guariti, sempre meno malati, i contagi ormai oscillano tra 10 e 15 al giorno o anche meno e gli ospedale si vanno sempre più svuotando.

Una fotografia che sembrerebbe perfetta quindi ma che tra qualche giorno o settimana, come ricordano i virologi ed epidemiologi, potrebbe anche cambiare viste le riaperture. E anche in Sicilia, così come nel resto d'Italia, i cittadini non sempre rispettano le regole. Dunque per ora le notizie sono buone e i dati del contagio in discesa, ma le premesse, viste le immagini che girano, non sono delle migliori. Questo comunque il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 101.548 (+2.837 rispetto a ieri), su 90.885 persone: di queste sono risultate positive 3.313 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.080 (-47), 977 sono guarite (+56) e 256 decedute (+3).

Degli attuali 2.080 positivi, 294 pazienti (-35) sono ricoverati - di cui 17 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.786 (-12) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 693 (67, 249, 93); Enna, 247 (60, 145, 29); Messina, 358 (64, 143, 52); Palermo, 398 (55, 104, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 109 (28, 103, 27); Trapani, 69 (2, 65, 5).

© Riproduzione riservata