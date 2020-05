Palermitano malato in Guinea, un aereo militare lo riporta a casa

È decollato facendo rotta sulla Guinea Equatoriale l’aereo militare messo a disposizione dal governo italiano con l’obiettivo di prelevare e rimpatriare Jesus Jaime Mba Obono, l’informatico originario di quel Paese e con nazionalità italiana, per giorni ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della capitale di quel Paese in condizioni critiche dopo avere contratto il coronavirus.

A renderlo noto i familiari che stanno a Palermo: «Aspettavamo una firma dalla Guinea dal ministro della Difesa che autorizzava il volo, ora c'è e l’aereo è decollato... Jaime arrivano, forza», esultano. La coppia, con i loro tre ragazzi, è molto impegnata anche nel sostegno delle comunità d’Africa.

Di ieri la notizia dell’organizzazione da parte del ministero degli Affari esteri insieme al ministero della Difesa del volo militare per riportarlo in Italia. Sposato con una italiana, da anni vive a Palermo e sia il Campus biomedico di Roma, sia l’ospedale Cervello del capoluogo siciliano, si sono detti pronti a curarlo. La moglie Chiara Beninati aveva avviato una raccolta fondi su Gofundme per organizzare un volo in sicurezza: la risposta è stata positiva, con oltre i 104 mila euro necessari raccolti in pochi giorni e che ora non serviranno più.

