Coronavirus in Sicilia, contagi stabili ma meno tamponi: scendono ancora i malati e i ricoveri

Meno della metà dei tamponi di ieri e due contagi in più. I malati scendono ancora (anche se "solo" di un'unità), continua il calo dei ricoveri. Tre i decessi, due in provincia di Catania e uno a Cefalù. Quadro stabile insomma quelli dell'epidemia di coronavirus in Sicilia, con una curva di aumento dello 0,4%. Tutto questo in attesa dei primi effetti della "fase 2", che speriamo ovviamente che non ci siano.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 92.999 (+1.693 rispetto a ieri), su 83.908 persone: di queste sono risultate positive 3.281 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.201 (-1), 830 sono guarite (+12) e 250 decedute (+3).

Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 25 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.817 (+8) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 125 (16, 26, 11); Catania, 691 (82, 240, 90); Enna, 292 (114, 100, 29); Messina, 370 (71, 130, 52); Palermo, 397 (58, 95, 30); Ragusa, 54 (3, 33, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 92 (4, 42, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

