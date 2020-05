Coronavirus in Italia, i guariti adesso superano gli attuali malati ma tornano ad aumentare i decessi

Sale a 214.457 il numero totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Con un aumento di 1.444 casi, in crescita rispetto a ieri (quando si erano registrati 1.075 nuovi casi). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18.

Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi (contro i 236 di ieri), per un totale di 29.684, mentre è boom di guariti, 8.014: sarebbe il record assoluto, ma la la regione Lombardia precisa, come riferito dalla Protezione Civile, che il numero così alto è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri. In ogni caso, per effetto di questi dati, il numero di persone attualmente positive crolla di ben 6.939 unità: il numero dei malati attuali è sceso a 91.528, e per la prima volta è inferiore al totale dei guariti, 93.245.

Prosegue intanto il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di altre 501 unità, arrivando a 15.769 totali, mentre le terapie intensive contano 94 posti occupati in meno, con il totale che scende a 1.333. Le persone in isolamento domiciliare sono 74.426, in netto calo rispetto agli 80.770 di ieri. Infine, oggi più tamponi eseguiti: 64.263, contro i 55.263 di ieri, per un totale di 2.310.929.

