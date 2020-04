Coronavirus in Sicilia, record di tamponi ma il contagio rimane stabile: tornano a salire i decessi

Boom di tamponi in Sicilia, mai così tanti nell'emergenza di coronavirus: ben 4300, quasi 2000 in più di ieri. E nonostante questo, i numeri dei contagiati sono saliti di pochissimi rispetto a ieri. Ottimo segno verso la Fase 2, con la curva di crescita che rimane stabilmente sotto l'1% (0,8% per la precisione). Purtroppo ci registrano nuove vittime, tre, mentre ieri non c'erano stati decessi, tornano però a scendere i posti occupati in terapia intensiva e i pazienti in ospedale.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3).

Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (97, 225, 83); Enna, 294 (120, 89, 28); Messina, 370 (83, 119, 49); Palermo, 373 (68, 92, 28); Ragusa, 56 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (46, 91, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5)

