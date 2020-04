Coronavirus in Italia, quasi 5000 guariti in un giorno: diminuiscono i malati e i nuovi casi

Sale a 205.463 il numero di casi totali di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù dei tamponi eseguiti, 68.456, record assoluto, con il tasso positivi/tamponi che scende al 2,7%.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. In calo i decessi, 285 oggi contro i 323 di ieri, per un totale di 27.967 vittime. Ma soprattutto nuovo record di guariti, oggi ben 4.693, più del doppio dei nuovi casi, che porta il totale a 75.945.

Per effetto di questi dati il numero delle persone attualmente positive cala in maniera più sostanziale: -3.106 (ieri -548), per un totale che scende a 101.551. Di questi, a conferma del costante calo della pressione sugli ospedali, 18.149 sono ricoverati (-1.061 su ieri) e 1.694 sono in terapia intensiva (-101), mentre in 81.708 sono in isolamento domiciliare.

I numeri di oggi sull'epidemia da coronavirus in Italia dicono che «ci avviamo verso nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza, e a questo punto si chiude qui l’appuntamento con le conferenze stampa. Ciò non significa che non continueremo a fornire informazioni sulla situazione», si procederà con il quotidiano comunicato stampa. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, in avvio del briefing stampa del giovedì.

Borrelli ha quindi fatto un elenco delle attività svolte in questi due mesi da Dipartimento, esprimendo anche parole di ringraziamento per il supporto finora assicurato dalle forze armate, dalle forze dell’ordine, dal volontariato - medici e infermieri compresi che fanno parte delle task force costituite ad hoc - e dai Paesi esteri. Ad oggi sono oltre 700mila le giornate/uomo di volontariato prestate in questa emergenza. Da Borrelli ringraziamenti anche al premier Conte e a tutti i ministri, ed anche agli organi di informazione.

