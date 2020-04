Coronavirus, l'Italia supera i 200 mila casi ma diminuiscono i malati

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2,.091. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. L’aumento ieri era stato di 1.739.

Secondo i dati del bollettino quotidiano della protezione civile, però, continua a diminuire il saldo degli attualmente positivi, che oggi sono 105.205, con un decremento di 608 assistiti rispetto ai -290 di ieri. Il numero dei guariti è salito a 68.941, con un +2.317 rispetto a ieri mentre i decessi sono diventati 27.359: nelle ultime 24 ore se sono contati purtroppo 382 contro i 333 di ieri.

Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono 1.863 (93 in meno) e i ricoverati con sintomi 19.723 (630 in meno); in isolamento domiciliare restano in 83.619 (+115), il 79% degli attualmente positivi. Riprende a salire anche il numero dei tamponi: oggi ne sono stati effettuati 57.272 per un totale di 1.846.934.

