Coronavirus in Sicilia, nuovo boom di guariti: crolla il numero di malati, giù anche i ricoveri

Continua la discesa dei malati da coronavirus in Sicilia. Dopo il primo segno "meno" arrivato ieri, con il massimo numero di guariti, oggi è arrivato un nuovo record di persone che non sono più positive al Covid-19: ben 196 in sole 24 ore, un vero e proprio boom.

Ben più insomma dei nuovi casi scovati (solo 39 in più di ieri) e dei decessi, che purtroppo continuano (quattro da ieri). La curva continua a scendere, con un aumento dei casi rispetto a sabato dell'1,1%: siamo ormai quindi vicini allo zero. Dati dunque che continuano ad essere confortanti, ma come ha chiarito oggi Musumeci, sono numeri che permetteranno una riapertura sì, ma non certo indiscriminata: non ci sarà di certo un tutto aperto, dal 4 maggio.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4).

Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (0) - mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 66 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 116 (15, 21, 11); Catania, 674 (107, 200, 79); Enna, 297 (130, 72, 28); Messina, 403 (95, 83, 47); Palermo, 377 (68, 51, 28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 46 (51, 142, 23); Trapani, 74 (6, 57, 5).

© Riproduzione riservata