Coronavirus in Sicilia, boom di guariti e per la prima volta scende il numero totale dei malati

E anche in Sicilia si è arrivati al segno "meno" quando si parla di "nuovi positivi" al coronavirus. Un dato, come ci insegna la protezione civile fin dall'inizio dell'emergenza, che indica i malati attuali, in questo caso nell'Isola.

Infatti a fronte di 39 nuovi positivi (un dato comunque in calo rispetto a ieri, con un numero quasi identico di tamponi), ci sono ben 81 persone guarite (record assoluto) e 6 decessi. Dunque, in Sicilia ci sono, rispetto a ieri, 48 malati di coronavirus in meno. Un segno forte sull'andamento dell'epidemia. In calo anche la percentuale della curva, aumentata "solo" dell'1.3%.

Questo dunque è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 68.251 (+3.086 rispetto a ieri), su 64.892 persone: di queste sono risultate positive 3.020 (+39), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.272 (-48), 524 sono guarite (+81, di cui 24 ricoverati e 57 in isolamento domiciliare) e 224 decedute (+6).

Degli attuali 2.274 positivi, 485 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.787 (-40) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 116 (15, 21, 11); Catania, 670 (107, 195, 78); Enna, 302 (133, 67, 28); Messina, 402 (98, 83, 45); Palermo, 372 (70, 48, 27); Ragusa, 75 (6, 6, 6); Siracusa, 96 (50, 82, 23); Trapani, 110 (6, 20, 5).

