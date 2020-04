Fase 2, ipotesi dell'autocertificazione solo per i viaggi tra Regioni

Dal 4 maggio servirà l'autocertificazione solo per i viaggi tra una Regione e l'altra. Non sarà necessaria invece per uscire e muoversi all'interno della stessa Regione e dei singoli Comuni. È l'ipotesi a cui sta lavorando il governo in vista della fase 2.

Di conseguenza il nuovo modulo che verrà formulato dovrà essere utilizzato da chi si sposta da una Regione ad un'altra, per esempio dalla Lombardia alla Sicilia, spostamenti che saranno consentiti, almeno in un primo momento, solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, come avviene in sostanza già oggi per tutti i movimenti.

