Coronavirus in Sicilia, scendono ancora i nuovi contagi: calano i ricoveri e aumentano i guariti

Continuano ad essere confortanti i dati dell'epidemia di coronavirus in Sicilia, con un significativo calo soprattutto dei casi di "nuovi positivi": ci sono, insomma, "solo" 14 malati in più. I tamponi ormai sono stabilmente sopra i 3000 al giorno. Scendono anche i ricoveri e i malati in terapia intensiva.

Tutto insomma sembra essersi "stabilizzato", in senso positivo, anche se non pare esserci quel crollo deciso che dovrebbe portare l'Isola verso i zero casi. La curva del contagio, rispetto a ieri, è salita dell'1.4%: la media nazionale è circa 2%.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 62.150 (+3.418 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.926 (+43), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone (+14), 412 sono guarite (+24) e 213 decedute (+5).

Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti (-25) sono ricoverati - di cui 34 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.791 (+39) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (17, 16, 10); Catania, 706 (96, 123, 76); Enna, 321 (160, 40, 25); Messina, 397 (103, 78, 44); Palermo, 358 (68, 48, 27); Ragusa, 62 (4, 6, 6); Siracusa, 97 (56, 81, 19); Trapani, 112 (6, 18, 5).

