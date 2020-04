Atei e agnostici, la Cassazione: "Vietato discriminarli, hanno gli stessi diritti dei fedeli"

Atei ed agnostici non possono essere discriminati. Con una sentenza della Cassazione viene stabilito che gli atei e gli agnostici hanno lo "stesso diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il loro credo 'negativo'" ed è "vietato discriminarli nella professione di tale pensiero" del quale possono fare libera propaganda, con l’unico limite - valido per tutti - di non offendere "la fede altrui".

La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Unione atei agnostici razionalisti contro il Comune di Verona che gli aveva negato di affiggere manifesti.

