Coronavirus in Sicilia, crescono lievemente i nuovi contagi: crolla il numero di ricoveri

Salgono i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, anche se di poco, con un +10 rispetto a ieri. Dunque, la curva rimane sostanzialmente invariata (1,7%), mentre crescono i guariti (ormai costantemente superiori ai decessi giornalieri) e crolla il numero dei malati, e scende ancora il dato della terapia intensiva.

Dunque, un quadro di sostanziale stabilità ma è chiaro che siamo ancora lontani dai contagi zero. Certo, un aumento di sole 10 unità a fronte di oltre 700 tamponi in più fatti rispetti a 24 ore prima, potrebbe essere visto come un dato positivo, ma il problema è ancora lontano dall'essere risolto.

Questo comunque è quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6).

Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati - di cui 48 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 115 (14, 13, 10); Catania, 600 (121, 70, 65); Enna, 292 (174, 25, 24); Messina, 370 (133, 48, 38); Palermo, 330 (71, 44, 25); Ragusa, 59 (5, 5, 5); Siracusa, 100 (49, 60, 14); Trapani, 113 (6, 17, 5).

