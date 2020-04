Al mare a fine giugno, ma i lidi chiedono l'ok per i lavori: la Regione sospende il canone per i gestori

Si andrà al mare. La Regione ancora non si sbilancia nei tempi, ma la prospettiva delle associazioni di categoria è che si possa cominciare tra metà giugno e metà luglio. Nel frattempo, però, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, chiedono di avere l'autorizzazione per fare quei lavori di manutenzione necessari all'eventuale ripresa dell'attività nel più breve tempo possibile.

«Anche la nostra speranza è che si possa ripartire al più presto - spiega l'assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro - e infatti stiamo valutando assieme al comitato scientifico di concedere l'avvio delle opere di manutenzione all'interno degli stabilimenti balneari. A questa decisione, come a tutte le altre che riguarderanno i settori imprenditoriali, sta lavorando il presidente Musumeci e sarà oggetto di una prossima ordinanza che servirà per ridare slancio alla nostra economia».

Intanto il canone demaniale che i proprietari dei lidi devono pagare «è stato sospeso - sottolinea l'assessore - ma adesso l'impegno è che il Governo nazionale possa esonerare del tutto i gestori dal pagamento».

