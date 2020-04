Coronavirus, record di denunciati a Pasquetta: sono oltre 16mila

Record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento de Coronavirus. Sono state 16.545 - informa il Viminale - le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena.

Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura.

Nei quattro giorni del lungo weekend di Pasqua (da venerdì a lunedì) sono state denunciate complessivamente 53.374 persone per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Coronavirus. In 113 hanno violato la quarantena.

Nel periodo considerato sono stati un milione e 48mila le persone controllate dalle forze dell’ordine. La quota dei 'disubbidienti' si attesta dunque sul 5,1%. ANSA

