Coronavirus in Sicilia, stabile la curva dei contagi ma meno tamponi

Rimane stabile la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia, con pochissime variazioni rispetto a lunedì. Aumentano ancora le guarigioni, pochi invece i decessi se confrontati ai giorni precedenti.

Diminuiscono invece i tamponi, e c'è da capire se questo è dovuto alle giornate festive che hanno per forza di cose rallentato il processo oppure per la mancanza di reagenti, problema non solo siciliano ma italiano. Ormai la situazione del contagio sull'Isola sembra essersi stabilizzati ma gli esperti ovviamente invitano a non abbassare la guardia, per arrivare alla situazione di "casi zero", che tutti noi ci auspichiamo. La salita, oggi, è stata comunque "solo" dell'1,7%, un dato di per sè positivo.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4).

Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.466 (+21) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (martedì 14 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 127 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 117 (22, 8, 10); Catania, 593 (128, 59, 63); Enna, 293 (177, 21, 21); Messina, 358 (133, 45, 36); Palermo, 327 (71, 41, 23); Ragusa, 58 (6, 4, 5); Siracusa, 87 (55, 58, 11); Trapani, 111 (13, 17, 5).

