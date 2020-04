Coronavirus in Italia, nuovi contagi in calo: "Anziani a casa fino a dicembre? Impossibile dirlo ora"

Complessivamente 162.488 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 2.972 in più rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 104.291 le persone positive, con un incremento di 675 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.363 unità. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 37.130 le persone guarite, con un aumento di 1.695 unità rispetto a ieri.

I deceduti sono 21.067, 602 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi sono ora 28.011, quelli e in terapia intensiva 3.186. In isolamento domiciliare 73.094 persone. I tamponi effettuati in totale sono 1.073.689.

«Noi da un punto di vista temporale non abbiamo elementi per dare una data precisa. Ma vale la considerazione che quando parliamo di anziani parliamo della fascia di popolazione più fragile, e che in ospedale sono quelli che tuttora pagano il prezzo maggiore. Avere verso questa fetta della popolazione una tutela maggiore è senz'altro indicato. Fino a dicembre chi può dirlo, bisogna vedere l’andamento dei prossimi mesi».

Così Massimo Antonelli, direttore del dipartimento emergenza e rianimazione del policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico, al punto stampa in Protezione civile, commentando le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

