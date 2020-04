Coronavirus, Locatelli: "Riaprirei le scuole a settembre"

Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ha espresso il proprio punto di vista sulla riapertura delle scuole.

"Personalmente - ha detto - penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo".

Chi la pensa come Locatelli è il presidente del Veneto, Luca Zaia, che intervenuto sul tema della conclusione dell’anno scolastico ha dichiarato: "Per me riaprire le scuole sarebbe un errore: significa masse di ragazzi che si muovono, e in ambienti confinati come un’aula, quindi pericoloso. Non possiamo permetterci una nuova accelerazione del virus".

