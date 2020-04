Coronavirus in Italia, scendono i contagi ma aumentano i morti: "Siamo ancora nella fase 1"

Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 1.984. Sono 35.435 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.224 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.677. Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l'aumento era stato di 431.

Prosegue il calo sulla pressione ospedaliera con un calo dei ricoveri". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa. "Il numero dei nostri volontari in campo è arrivato a 18477" ha aggiunto Borrelli " non si è fermata la raccolta e l’uso dei fondi arrivati sul conto corrente intestato alla Protezione Civile che sono arrivati a più di 117 milioni".

"Siamo ancora in fase uno, ci sono segnali positivi ma devono essere consolidati". Lo ha detto Gianni Rezza dell’Iss, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "Dobbiamo vedere se si consoliderà una discesa in termini di contagi e decessi" ha aggiunto Rezza. "Sui vaccini c'è un’accelerazione dei tempi, quello in sperimentazione a Pomezia utilizza una piattaforma già usata per Ebola, il vantaggio sarebbe di non avere un vaccino particolarmente innovativo, ma che già è stato usato. Il vantaggio sarebbe quello di comprimere le fasi di sperimentazione, questo è un candidato promettente".

